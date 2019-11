Frozen 2 da record, siglata la più grande apertura di tutti i tempi per l'animazione

Alle cifre record per il debutto nord-americano, Frozen II: Il Segreto di Arendelle ha stabilito anche quello per il cinema animato a livello internazionale.

Stando ai numeri ufficiali, infatti, il sequel Disney ha guadagnato la bellezza di $358,2 milioni in tutto il mondo questo fine settimana, siglando la più grande apertura nella storia per qualsiasi film d'animazione, con numeri non aggiustati per l'inflazione. Di quel totale, $130 milioni provengono dal pubblico del mercato del Nord America (Stati Uniti e Canada), mentre $228,2 milioni sono arrivati dai 37 mercati esteri. I numeri sono perfino leggermente superiori alle stime degli analisti, che avevano predetto un debutto da $127 milioni a livello nazionale e da $350,2 milioni a livello globale.

Mentre il film ha superato il record del weekend di apertura animato su scala globale, a livello domestico ha ottenuto solo il terzo posto domestico (ma il migliore per i Disney Animation Studios). La Pixar è ancora prima con Gli Incredibili 2 ($182,7 milioni) e Finding Dory ($135,1 milioni), ma Frozen 2 è riuscito a stabilire il record per il weekend di apertura per un film d'animazione in altri singoli paesi, inclusi Regno Unito ($17,8 milioni) e Francia ($13,4 milioni). Inoltre, ha aperto col più grande lancio animato per Disney o Pixar in Cina ($53 milioni), Giappone ($18,2 milioni), Germania ($14,9 milioni) e Spagna ($5,8 milioni).

Monitoreremo la tenuta nelle prossime settimane, e come al solito vi terremo aggiornati.

