Frozen 2: quattro nuovi poster dell'attesissimo sequel

Elsa, Anna, Kristoff e Olaf stanno per tornare e sono in molti ad attendere le loro nuove avventure. Appena iniziata, questa settimana è stata densa d'attività per il franchise Disney che, a poche ore dalla distribuzione del trailer di Star Wars: the Rise of Skywalker, manda in visibilio il pubblico più giovane con quattro nuovi poster di Frozen 2.

Stavolta il canale utilizzato per la diffusione delle immagini è stato l'account twitter dei ‏, di seguito riportato. I poster sono brillanti, energici e soprattutto curati nei minimi dettagli: furono proprio la precisione e l'elevatissima risoluzione alcuni degli elementi che hanno reso Frozen tanto celebre e il sequel non sembra essere da meno.

A far crescere l'attesa nei cuori dei bimbi di tutto il mondo, e magari anche di qualche membro più cresciuto della famiglia, sono soprattutto le vicende nelle quali ci addentreremo con Frozen 2: se nel primo film scopriamo i poteri di Elsa e loro straordinaria potenza, nel secondo finalmente capiremo da dove arrivano e perché è proprio la principessa a portare un fardello così pesante. Il nuovo trailer mostra Anna ed Elsa in viaggio verso una misteriosa meta per salvare il regno di Arendelle. I poteri di Elsa saranno sufficienti per proteggere il suo popolo dalle incombenti minacce?

Nel cast vedremo tornare le star Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna) e Josh Gad (Olaf), cui si aggiungeranno Sterling K. Brown (This is Us) e Evan Rachel Wood (Westworld).