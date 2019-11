Frozen 2: pubblicato il nuovo trailer ufficiale italiano

In attesa della nostra recensione in anteprima, vi segnaliamo la pubblicazione del nuovo trailer italiano di Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, nuovo film d'animazione della Disney sequel dell'acclamato primo capitolo del 2010.

Come al solito, potete visionare il filmato promozionale comodamente all'interno della news.

Nel secondo capitolo della saga assisteremo ad una nuova avventura che condurrà Elsa, Anna, Kristoff, Sven e Olaf oltre i confini del Regno di Arendelle, nei meandri di una foresta incantata alla scoperta della verità sulla scomparsa dei genitori delle due protagoniste. Qui incontreranno nuovi personaggi e affronteranno minacce più grandi del passato, mentre Elsa dovrà fare i conti con la magia che alberga dentro di lei e incanalare una volta per tutte i poteri di ghiaccio per salvare Arendelle.

Frozen II: Il Segreto di Arendelle vede nel cast di doppiatori originali l'ingresso di due new entry molto importanti, ovvero Evan Rachel Wood (Regina Iduna) e Sterling K. Brown (Tenente Destin Matthias). L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 27 novembre e il trailer non fa altro che aumentare le aspettative, presentandoci un film decisamente promettente e tecnicamente curato sin nei minimi particolari.

Da notare che le prevendite dei biglietti negli Stati Uniti, secondo quanto riferito da Fandango nei giorni scorsi, hanno già stabilito un nuovo record per i film d'animazione: il sequel di Jennifer Lee è diventato infatti il film col maggior numero di richieste nei diciannove anni di Fandango, superando il record di prevendite di Toy Story 4 e modificando la top 5, che nelle restanti posizioni vede, nell'ordine, Gli Incredibili 2, Alla Ricerca di Dory e Spider-Man: Un Nuovo Universo.

