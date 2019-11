Frozen 2: le prevendite del primo giorno siglano il nuovo record per l'animazione

Qualora ci fosse bisogno di ulteriori prove a sostegno del potenziale successo che rappresenterà Frozen 2 per la Disney, vi riportiamo che il film d'animazione ha stabilito un nuovo record d'apertura in prevendite sia Fandango che Atom Tickets.

Il sequel di Jennifer Lee è diventato il film col maggior numero di richieste nei diciannove anni di Fandango, superando il record di prevendite di Toy Story 4 e mutando in questo modo la top 5:

Frozen 2 (2019) Toy Story 4 (2019) Incredibles 2 (2018) Finding Dory (2016) Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Mentre la maggior parte degli analisti per Frozen 2 prevedono un debutto da $100 milioni di dollari nel fine settimana del 22-24 novembre, una piccola frangia più ottimista hanno leggermente aggiustato quelle cifre spingendole a $125 milioni.

"I fan del cinema non vedono l'ora di ascoltare le canzoni di Frozen 2 capaci di diventare immediatamente memorabili e godersi le nuove sorprendenti avventure di Anna, Elsa e Olaf", ha dichiarato il direttore generale di Fandango Erik Davis. "È una tradizione della stagione del Ringraziamento riunirsi nei multiplex per un film Disney, e sulla base della sensazionale vendita di biglietti per Frozen 2 su Fandango, è chiaro che famiglie e i gruppi di amici hanno già deciso cosa fare per le vacanze."

Per Atom, Frozen 2, Toy Story 4 e Incredibles 2 sono tra i primi tre bestseller per l'animazione sul primo giorno: le prevendite di Frozen 2 sul portale hanno superato perfino quelle dei remake live-action dei film Disney classici, tra cui The Lion King, Aladdin e Beauty and the Beast del 2017. Addirittura l'opera è diventata la seconda più grande pre-vendita per un film in generale su Atom per l'ultimo trimestre del 2019, dietro solo a Star Wars: The Rise of Skywalker.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo poster di Frozen 2 e al nuovo trailer di Frozen 2, pensato proprio per annunciare l'apertura delle prevendite.