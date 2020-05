Frozen 2, perché nel film Disney Anna non ha gli stessi poteri di Elsa?

Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, il nuovo film d'animazione della Disney, ha approfondito ulteriormente il mito del franchise esplorando le origini dei poteri di ghiaccio elementali di Elsa, ma i fan si chiedono: perché non li possiede anche Anna?

Dopo che Iduna, un membro della tribù Northuldra, salva Agnarr, figlio del re Runeard, durante una battaglia tra gli arendelliani e il popolo Northuldra, i quattro spiriti elementali regalano alla figlia Elsa la magia del ghiaccio come ricompensa per l'atto di bontà disinteressata. In Frozen 2, Elsa inizia un viaggio insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven attraverso la Foresta Incantata per scoprire la fonte di una voce sconosciuta che la chiama da lontano, e incontrando diverse incarnazioni dei quattro spiriti elementali (tra cui lo spirito del fuoco Bruni, il Kelpie Nøkk, i Giganti della Terra e lo spirito del vento "Gale"), inizia a notare che ha il potere di placare la loro ira.

In viaggio verso Ahtohallan, il mitico fiume che conserva i ricordi del passato, Elsa scopre che i suoi poteri sono stati un dono degli spiriti e che lei stessa è la reincarnazione del quinto spirito, un mediatore tra il mondo naturale e la civiltà umana: sebbene il film quindi esplori le origini dei poteri di Elsa, non affronta direttamente il perché invece Anna e i suoi genitori non ne abbiano ricevuti.

Una teoria ipotizza che, poiché i poteri di Elsa sono un dono degli spiriti, la mancanza di poteri di Anna può essere attribuita al semplice fatto che la ragazza è nata per seconda: quando Iduna salva Agnarr durante la battaglia tra le due nazioni in conflitto, gli spiriti notano il suo coraggio non solo per aver rischiato la vita per salvare Agnarr, ma soprattutto perché Agnarr era il figlio del suo nemico. Poiché Northuldra ha una connessione con gli spiriti elementali e Arendelle ha un legame con il mondo moderno, le nazioni rappresentano su scala microcosmica il divario tra natura e civiltà, e l'unione di Agnarr e Iduna incarna l'equilibrio fra i due aspetti: il simbolo di questo equilibrio è incarnato in Elsa, e quindi gli spiriti hanno scelto di benedire solo lei piuttosto che i suoi genitori o la sorella.

Eppure i flashback di Frozen e Frozen 2 mostrano che Anna ed Elsa hanno avuto un'infanzia difficile, piena di paura e isolamento, proprio per colpa dei poteri della primogenita, che in un certo senso hanno causato anche la morte dei loro genitori (scomparsi mentre indagavano per scoprire maggiori informazioni sulle abilità della figlia): un'altra teoria, infatti, giudica questi poteri come una maledizione, una punizione per le azioni del padre di Agnarr, re Runeard, che costruì una diga per esaurire le risorse delle popolazioni Northuldra.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle origini della fiaba che ha ispirato Frozen e alla recensione di Frozen 2.