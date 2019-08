Frozen 2: nuovi dettagli sui personaggi di Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown

Insieme a Souls e Onward della Pixar, Frozen II - Il segreto di Arendelle è stato protagonista della sezione del D23 Expo dedicato ai progetti in arrivo per i Walt Disney Studios nel campo dell'animazione.

Durante l'evento Jennifer Lee, regista del primo capitolo di ritorno anche per questo atteso sequel, ha annunciato due new entry per il cast vocale del film: Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown. Intervistati da Yahoo, i due attori hanno rivelato dei nuovi dettagli sui loro personaggi.

"Io interpreto la Regina Iduna, la madre di Anna ed Elsa, che come da tradizione Disney è morta nel primo film" ha detto la Wood, confermata anche tra i protagonisti della terza stagione di Westworld. "Ma la vedremo anche nel secondo capitolo e scopriremo di più sul suo passato (tramite flashback, ndr.) e su misteri di cui non eravamo a conoscenza."

"Io vesto i panni del Generale Mattias, un ex soldato dell'esercito di Arendelle" ha spiegato invece Brown. "E' una specie di figura del passato di Elsa e Anna perché ha lavorato per loro nonno quando era Re. E hanno l'opportunità di imparare qualcosa del loro passato che non conoscevano ancora. E lo aiutano a fare i conti col presente."

Frozen II - Il Regno di Arendelle debutterà nelle sale il prossimo 27 novembre. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer italiano di Frozen 2 e alle altre novità sul film emerse dal D23 Expo.