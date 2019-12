Frozen 2 fa il pieno di nomination agli Annie Awards

Il nuovo film d'animazione della Disney, Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, che ha già superato i 700 milioni di dollari di incasso, ha conquistato otto nomination agli Anny Awards, premi destinati ai film d'animazione. Una delle candidature è quella per il miglior film.

Per la categoria più ambita Frozen 2, sotto accusa in Corea del Sud per presunta violazione delle norme antitrust, dovrà vedersela con Klaus, primo film d'animazione originale Netflix, Missing Link (che si è guadagnato anch'esso otto candidature), Dragon Trainer - Il mondo nascosto e Toy Story 4.

L'ultimo capitolo della saga dei giocattoli Pixar ha ottenuto in totale sei nomination, come il sorprendente film francese indipendente I Lost My Body (leggi qui la nostra recensione di Dov'è il mio corpo, questo il titolo in italiano).

Tra i film nominati nelle 47 categorie ci sono tra gli altri il giapponese Weathering with You (in italiano La Ragazza del tempo) e Abominable, con quattro nomination a testa, Spie sotto copertura, The Addams Family e Pets 2 con due candidature. Curiosamente, il live action Il Re Leone non ce l'ha fatta a entrare tra i nominati per gli effetti visivi. Il remake del film Disney del 1994 ci riproverà quindi con gli Oscar.

Anche Funan, il film che racconta il drammatico genocidio cambogiano, è rimasto a mani vuote.