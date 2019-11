Frozen 2, ecco il meraviglioso poster ufficiale targato Imax

In occasione dell'apertura delle prevendite negli Stati Uniti, Disney ha diffuso in rete il poster ufficiale dedicato alla versione Imax di Frozen II - Il Segreto di Arendelle.

Il poster riprende in maniera suggestiva un momento che abbiamo visto più volte nei trailer, ovvero la sequenza in cui Elsa prova a domare la potenza del mare con i suoi straordinari poteri. Nella scena, una volta caduta in acqua, Elsa si trova di fronte alla creatura che domina la parte alte dell'immagine, e che secondo la descrizione ufficiale è "uno spirito acquatico mitologico che assume la forma di un cavallo e utilizza i propri poteri per sorvegliare i segreti della foresta".

Ambientato tre anni dopo gli eventi del primo film, il sequel seguirà la protagonista alla scoperta del proprio passato e della nascita dei suoi poteri insieme alla sorella Anna, Kristoff, Olaf e Sven. Il gruppo affronterà un pericoloso viaggio oltre confini di Arendelle, nei meandri di una foresta incantata alla scoperta della verità sulla scomparsa dei loro genitori. Qui incontreranno nuovi personaggi e affronteranno minacce più grandi del passato, mentre Elsa dovrà fare i conti con la magia che alberga dentro di lei e incanalare i poteri di ghiaccio per salvare Arendelle una volta per tutte.

Il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 27 novembre. Oggi la Casa di Topolino ha svelato anche la versione di Into the Unknwown cantata dai Panic! At The Disco.