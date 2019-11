Frozen 2, Kristen Bell ha spoilerato tutto il film ai figli tre anni fa

Arrivati a poche settimane dall'uscita di Frozen II - Il Segreto di Arendelle nelle sale, gli unici a conoscere la trama del film sono il cast, la troupe degli addetti ai lavori e... i figli dei protagonisti del film.

Ospite da Jimmy Kimmel insieme a Idina Menzel, Josh Gad e Jonatahn Groff, infatti, Kristen Bell ha confidato di aver già raccontato la storia di Frozen 2 ai propri figli tre anni fa.

"Ho raccontato tutto ai miei figli" ha detto la Bell. "Vuoi sempre fare bella figura con i tuoi figli e così gli dico sempre tutto. Una cosa del tipo 'Non capite. Sono letteralmente una mamma tosta. Non capite quanto sono forte.' Ma non vogliono averci niente a che fare."

"Così quando abbiamo letto il primo script, tre anni fa, sono andata a casa e ho detto 'Ok, ecco come va a finire.' E gli ho raccontato tutto e gli ho detto di mantenere il segreto. Poi mi è venuto in mente che i bambini sono dei pessimi custodi di segreti e che avevo violato il mio contratto."

Ma l'attrice non è stata l'unica a voler fare bella figura con i figli. Josh Gad, doppiatore di Olaf nel film, ha infatti aggiunto: "L'ho mostrato ai miei figli e poi ho iniziato a dare di matto perché ho perché ho pensato 'Ho firmato qualche accordo con Disney che non mi permette di parlare degli spoiler. Dopo li ho messi a letto e gli ho detto 'Ricordatevi, non possiamo parlarne. E loro lo sapevo già, ma gli ho detto "Perché, sapete, papà vuole continuare a darvi da mangiare."

A quanto pare però i figli dei due attori sono riusciti a mantenere il segreto, visto che non sappiamo nulla del film se non la sua sinossi. Frozen 2 debutterà nelle sale italiane il 27 novembre, per saperne di più vi rimandiamo alle prime reazioni al film e alla clip con i protagonisti che giocano a sciarada.