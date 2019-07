Frozen 2, Jennifer Lee replica a Neil deGrasse Tyson con un misterioso indizio sulla trama

C'è da non crederci, ma quella iniziata come una simpatica scenetta da social potrebbe aver rivelato un misterioso indizio sulla trama di Frozen 2, atteso nuovo film Disney che arriverà nelle sale italiane dal prossimo 27 novembre.

Come vi abbiamo riportato qualche minuto fa, infatti, il fisico Neil deGrasse Tyson era comparso su Twitter per criticare (scherzosamente) il poster del film d'animazione, reo di aver raffigurato erroneamente un fiocco di neve.

Il fisico aveva notato che i cristalli d'acqua hanno soltanto sei punte, mentre nell'immagine promozionale del nuovo film di Jennifer Lee il fioco di neve ne mostra molte di più: ebbene, la regista in persona ha subito risposto a deGrasse Tyson, sempre sul social network cinguettante, come potete vedere nel post in calce all'articolo.

Ciò che è interessante notare, al di là della spiritosa diatriba, è che la Lee potrebbe aver lanciato ai fan una grossa esca sotto forma di misterioso indizio:

"Con tutto il rispetto, ha ragione, il che vuol dire ... che quello non è un fiocco di neve" ha scritto la regista premio Oscar, concludendo con una emoticon a forma di occhiolino stilizzato.

Tra i commenti dei fan, molti dei quali sbigottiti per la rivelazione, si può scoprire che la figura rappresentata nel poster dovrebbe essere un vegvisir, vale a dire una bussola runica norvegese.

Che l'oggetto abbia una particolare rilevanza ai fini della trama? Lo scopriremo tra qualche mese al cinema.

Per il momento, non possiamo far altro che rimandarvi al trailer di Frozen II e ricordarvi che il nuovo film sarà ambientato tre anni dopo Frozen.