Frozen 2: Il Segreto di Arendelle torna nei cinema con una Version Sing-Along

E' lecito definire Frozen II: Il Segreto di Arendelle uno dei maggiori successi cinematografici del 2019, e nonostante la mancata nomination agli Oscar 2020 nella sezione miglior film d'animazione, il sequel Disney è riuscito a guadagnare una candidatura per la miglior canzone.

A questo proposito, dopo aver già superato il miliardo di dollari in tutto il mondo ed essere diventato il film d'animazione di maggior successo di sempre, questo fine settimana negli Stati Uniti tornerà nei cinema per un periodo limitato nella versione Sing-Along. Per pubblicizzare l'iniziativa, i Walt Disney Studios hanno pubblicato sulla loro pagina ufficiale di YouTube il video del brano "Some Things Never Change", chiaramente in versione Sing-Along.

Potete gustarvela comodamente all'interno dell'articolo.

L'iniziativa sembra seguire quella che ha coinvolto l'anno scorso Bohemian Rhapsody: appena dopo essere divenuto il biopic musical più redditizio di tutti i tempi, infatti, il film 20th Century Fox tornò al cinema in versione Sing-Along per un ultimo giro di incassi. Vinse quattro Oscar nel 2019, più di qualsiasi altro film nell'edizione, incluso quello per il miglior attore a Rami Malek.

Ai Golden Globes di quest'anno, Frozen II ha perso il premio per la canzone originale in favore di Rocketman. Cosa pensate che succederà agli Oscar 2020? Frozen II riuscirà a vincere la miglior canzone con "Into the Unknown"? Ditecelo nei commenti.