Frozen 2: Il Segreto di Arendelle rimane in testa con $34.7 milioni di dollari

Nuovo record per Frozen II dopo i numerosi primati già battuti nelle settimane passate: al suo terzo week-end, il sequel della Disney è rimasto in testa con circa $35 milioni di dollari incassati negli USA.

La cifra si traduce così in un terzo primo posto consecutivo per la nuova opera di Jennifer Lee, un record che nel 2019 soltanto Glass e Avengers: Endgame erano riusciti ad ottenere finora ad ora. Il film d'animazione ha incassato quasi $40 milioni di dollari questo fine settimana portando il suo totale nazionale a $335 milioni di dollari.

A favorire il successo del film Disney la quasi totale assenza di grossi spettacoli per il pubblico, con le new entry della settimana rappresentate da Dark Waters della Focus Features e Playmobil: The Movie della STX.

Dark Waters aveva già trascorso due settimane in una tiratura limitata per aumentare il proprio passaparola, incassando $1,2 milioni in quell'arco di tempo. Questo fine settimana, il dramma sociale si è esteso a 2.011 sale e ha incassato altri $4,1 milioni di dollari per un totale di $5,3 milioni di dollari. Playmobil, nel frattempo, non è riuscito a distogliere l'attenzione delle famiglie da Frozen II, e ha aperto con soli $811mila dollari da 2.337 schermi, ottenendo una media per schermo di appena $347.

Il resto della top 5 di questo fine settimana è stato lo stesso del weekend del Ringraziamento, con Knives Out di Lionsgate che si è classificato secondo con un secondo fine settimana di $14,1 milioni e un totale di $63,5 milioni. Ford v Ferrari di Fox e Queen & Slim di Universal come da previsione condividono il terzo posto con $6,5 milioni ciascuno, con il dramma sportivo di James Mangold che spinge il suo totale a $91 milioni dopo quattro fine settimana. In attesa che i conteggi finali stabiliscano quale dei due finirà terzo e quale quarto, A Beautiful Day in the Neighborhood di Sony aspetta in quinta posizione con $5,2 milioni e un totale di $43,1 milioni dopo tre fine settimana.