Frozen 2: Il Segreto di Arendelle domina il botteghino del Giorno del Ringraziamento

Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, nuovo film della Disney, sta continuando a dominare il botteghino del Ringraziamento con una stima di $128 milioni durante il weekend lungo su cinque giorni.

Il sequel di Frozen ha incassato altri $34 milioni venerdì, inaugurando l'inizio del suo secondo fine settimana di programmazione portando il suo totale lordo nazionale a $236 milioni fino a venerdì. Se le stime si dimostreranno esatte, il nuovo film di Jennifer Lee raggiungerà il record del week-end della Festa del Ringraziamento di Hunger Games: Catching Fire, record che si attesta a $110 milioni.

Nel frattempo, il giallo Knives Out di Rian Johnson ha totalizzato $10,7 milioni venerdì e le stime lo danno ad un'impressionante apertura da $41 milioni. Dall'apertura di mercoledì, il film ha già incassato ben $25,4 milioni, anche grazie alla presenza di un cast stellato che include Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon, Christopher Plummer, Daniel Craig, Ana de Armas, Don Johnson, Toni Collette, Katherine Langford e LaKeith Stanfield. L'opera, distribuita da Lionsgate, ha ottenuto il plauso della critica e vanta il 96% su Rotten Tomatoes.

Per il terzo posto troviamo invece Ford v Ferrari - da noi conosciuto col titolo di Le Mans '66: La Grande Sfida - in competizione con A Beautiful Day in the Neighborhood": i due film sono impegnati in un agguerrito testa a testa, ma l'opera di James Mangold con Christian Bale e Matt Damon è già al suo terzo week-end e ha incassato un totale di $73,2 milioni di dollari.

