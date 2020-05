Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, Disney pubblica un nuovo film di Olaf

È arrivato l'ultimo cortometraggio di At Home With Olaf, una serie di produzioni Disney ambientate nel mondo di Frozen e dedicato al celebre pupazzo di neve magico amato dai fan della saga d'animazione.

Josh Gad riprende nuovamente la parte di Olaf, intonando (con una registrazione da casa) la nuova canzone originale "I Am With You", con musica e testi scritti (sempre da casa) dai vincitori del premio Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Il cortometraggio è stato diretto da Dan Abraham.

A differenza dei precedenti film, questo presenta una nuova animazione minimale e include un montaggio di clip Disney che ci mostra La principessa e la rana, La signora e il vagabondo, Zootropolis, Tarzan, Tangled, Wreck It Ralph, Moana, Lilo & Stitch, Big Hero 6 e altri ancora. Come al solito potete visionare il filmato all'interno della news.

At Home With Olaf è un progetto creato dall'animatore della Disney Hyrum Osmond, con Gad tornato in prima linea come voce del popolare personaggio. Osmond è stato l'animatore di Olaf per il primo film di Frozen prima di diventare il capo dell'animazione dell'acclamato film Moana. Nelle ultime sei settimane sono state pubblicate gratuitamente su YouTube e sulle pagine ufficiali della Disney circa una ventina di cortometraggi dedicati al pupazzo di neve, quindi se ne volete ancora correte a recuperarli.

Vi ricordiamo che The Walt Disney Company ha annunciato pochi giorni fa l'arrivo di Into the Unknown: Making Frozen 2, un viaggio di sei episodi dietro le quinte di quello che è diventato il film d'animazione col più alto incasso nella storia del cinema. La serie farà il suo debutto esclusivamente sul servizio di streaming Disney+ il 26 giugno.

Per altri approfondimenti scoprite la vera storia di Frozen, tra cannibalismo, sesso e il Diavolo.