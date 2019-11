Frozen 2: il finale della storia fu concepito assieme al primo film, non previsto un terzo

Nel corso di una recente intervista a USA Today i registi di Frozen II - Il segreto di Arendelle hanno rivelato come la storia di questo e del film precedente sia stata concepita insieme e che il finale era stato stabilito fin dall'inizio.

Alla fine di Frozen 2, infatti, scopriamo che Anna viene incoronata nuova regina di Arendelle, prendendo il posto di Elsa, e sposando il suo grande amore Kristoff. Olaf viene così resuscitato dopo che era stato trasformato in un mucchio di fiocchi di neve, mentre Elsa si dirige verso una nuova vita in una foresta incantata con il Northuldra.

Kristen Bell, voce di Anna, ha dichiarato che "i registi hanno basato Frozen 2 sul fatto che Anna sarebbe diventata regina e che Elsa sarebbe stata libera. Anna è il miglior tipo di leader. Non è egoista, ama essere in servizio, è piena di cuore, coscienziosa, ed è attenta sia al quadro più ampio che al più piccolo. E Elsa, che è diversa e più unica di tutti gli altri, non merita di essere rinchiusa in una scatola".

A questo punto prendono la parola i registi, Jennifer Lee e Chris Buck, spiegando di come il sequel e il film campione d'incassi del 2013 furono concepiti come un'unica storia, quindi ufficialmente non ci sarebbe nessun Frozen 3 in cantiere. Tuttavia Idina Menzel, voce di Elsa, ha affermato che il nuovo percorso di Elsa "non è la fine del suo percorso. E' l'inizio di una vita da libera. Si sente libera e a casa e si prepara a guardare attraverso una diversa prospettiva senza preoccuparsi di cosa potrebbe pensare la gente o di come il suo potere potrebbe avere effetti sugli altri. Riesce davvero a connettersi con la Terra e la gente che ama. Rimanendo ad Arendelle, Elsa non si è mai sentita a suo agio con se stessa, era sempre in imbarazzo. È una cosa che capita spesso anche a me: la gente pensa che gli artisti abbiano una grandissima autostima perché stanno sul palco, ma la realtà è che io vivo nell’ansia. Sono molto timida, e la musica e il canto mi liberano da questa timidezza".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Frozen II - Il segreto di Arendelle, nelle sale italiane dal 27 novembre scorso. Negli ultimi giorni si è parlato anche della scena dopo i titoli di coda del film e dei record che potrebbe infrangere in patria.