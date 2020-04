Frozen 2, soltanto un film lo batte nella classifica dei titoli più popolari su Disney+

Nelle scorse ore Disney+ ha pubblicato un elenco generale fra cinema e televisione per rendere noti i prodotti più popolari presenti all'interno del catalogo statunitense, e sorprendentemente il dominio di Frozen II è stato interrotto da un altro titolo.

Si tratta di Onward, nuovo film dei Pixar Studios diretto da Dan Scanlon e doppiato da Tom Holland e Chris Pratt: così come per il sequel della Disney Animation, anche quest'ultimo film d'animazione è arrivato sulla piattaforma di streaming on demand in tempi da record, con la differenza però che Onward ci è arrivato direttamente dopo pochi giorni del suo passaggio nelle sale, come risposta alla chiusura dei cinema a causa della pandemia di Coronavirus.

Dietro a Frozen II, che occupa il secondo posto, nella lista dei titoli più popolari troviamo I Simpson, la cui offerta consiste in 30 stagioni totali, un lungometraggio e il nuovo cortometraggio Simpson: Playdate with Destiny, disponibile da oggi anche in Italia. Al quarto posto Star Wars: The Mandalorian, la serie tv più chiacchierata dello scorso anno, con Coco sempre della Pixar che chiude la top five.

Qui sotto vi proponiamo la classifica completa, dalla quale è totalmente assente il Marvel Cinematic Universe:

Onward Frozen II I Simpson The Mandalorian Coco The Last Song Toy Story Phineas and Ferb Il Re Leone (2019) Puppy Dog Pals Elephant Sonny with a chance

