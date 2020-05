Frozen 2 eletto miglior film d'animazione ai Kids Choice Awards 2020

Frozen 2: Il Segreto di Arendelle è stato il grande vincitore ai Kids Choice Awards 2020, edizione Celebrate Together trasmessa nelle scorse ore rigorosamente in diretta streaming.

L'attrice Kristen Bell ha accettato il premio che ha consacrato il sequel della Disney come miglior film d'animazione dell'anno, anche se non si è trattata dell'unica vittoria che l'opera ha incassato nel corso della serata: Josh Gad, infatti, è stato eletto miglior doppiatore maschile in un film d'animazione per la sua prova nei panni del popolare pupazzo di neve Olaf, co-protagonista del franchise di Frozen.

Nella categoria del miglior film animato, Frozen 2: Il Segreto di Arendelle ha superato la concorrenza a dir poco agguerrita di opere come The Angry Birds Movie 2, The LEGO Movie 2: The Second Part, The Lion King, The Secret Life of Pets 2 e Toy Story 4.

L'edizione è stata vinta da Avengers: Endgame, che guidava le nomination con un totale di 11 candidature, seguito da Taylor Swift che ha collezionato invece cinque nomination personali. La star NBA LeBron James ha ricevuto il premio Generation Change 2020 grazie al suo lavoro sociale attraverso la Promise School, che ha fondato ad Akron, Ohio.

