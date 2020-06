Frozen 2, la Disney svela di chi sono le misteriose voci udite da Elsa nel sequel

Durante la narrazione di Frozen 2 la protagonista Elsa (Idina Menzel) sente una voce misteriosa che la chiama da Ahtohallan, e in queste ore la Disney ha confermato ai fan a chi appartiene.

Nel corso della durata del film, Frozen 2 rimane volutamente ambiguo circa a chi (o ac cosa) appartenga questa misteriosa: Ahtohallan, uno spirito o Elsa stessa? Quando la protagonista raggiunge il ghiacciaio, scopre la verità sul suo passato e sulla sua famiglia: Elsa è il quinto spirito elementale, e i suoi poteri le sono stati donati perché sua madre ha salvato in maniera altruistica Agnarr, che sarebbe diventato il padre di Elsa.

In questa fase del film alcuni fan hanno suggerito che la voce udita da Elsa sente sia quella di Iduna, ma la cosa è stata dibattuta per mesi dato che altri fan hanno sostenuto che, dal momento che Elsa è il quinto spirito elementale, quella voce potrebbe essere la sua. Ora, Disney e i produttori di Frozen 2 hanno però posto fine al dibattito, confermando che la voce è davvero quella di Iduna.

La rivelazione è arrivata nel corso della nuova puntata del documentario Into The Unknown: The Making of Frozen II, pubblicato su Disney Plus per illustra lo sviluppo del film. Nell'episodio 3, la co-regista Jennifer Lee conferma che è stata presa la seguente decisione: "Ci siamo messi tutti d'accordo definitivamente, a questa domanda risponderemo sempre che la voce che Elsa sente è quella della madre".

