Frozen 2, la Disney rischia una causa per i diritti di immagine degli stivali di Anna

A tre settimane dalla sua uscita, Frozen II sta per diventare uno dei film di maggior successo del 2019, uno dei pochi, insieme ad altri sei film Disney, Spider-Man: Far From Home e Joker, ad entrare nel club dei miliardari.

Con le festività natalizie in arrivo i fan sicuramente si fionderanno sul merchandising legato al sequel di Jennifer Lee, ma a quanto pare la major rischia di dover affrontare delle "grane" legali per una questione di diritti di immagine legati agli stivali di Anna.

Gli esperti del settore affermano infatti che le calzature della co-protagonista della storia potrebbero potenzialmente collidere con un marchio del noto designer francese Christian Louboutin. Louboutin è famoso per le sue scarpe con la suola rossa, al punto che il designer detiene i diritti esclusivi su quel modello di scarpe. Gli stivali di Anna in Frozen II hanno quello stesso tipo di suola rossa, e sono attualmente in vendita sul Disney Store per $24,95 dollari. Un professore di giurisprudenza della Loyola Law School di Los Angeles, in California, ha notato la somiglianza e ha chiesto informazioni su una possibile controversia legale.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, a sinistra c'è il marchio ufficiale di cui Christian Louboutin detiene i diritti ufficiali, mentre a destra trovate i nuovi stivali Disney per bambine abbinati al vestito di Anna. Secondo la World Trademark Review, Louboutin potrebbe denunciare la Disney e probabilmente vincerebbe.

Per fare un paragone, gli stivali del designer sono venduti nel suo negozio online per quasi $900 dollari. Il diritto esclusivo del marchio di fabbrica del designer francese è sul "colore rosso delle suole per scarpe non rosse", e gli stivali di Anna corrispondono perfettamente a questa descrizione.

Per altri approfondimenti scoprite le anticipazioni su Frozen III e tutti i record al botteghino stabiliti dal film.