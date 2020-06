Frozen 2, Disney+ anticipa l'uscita in streaming: anche in Italia?

Negli ultimi mesi la pandemia di covid-19 ha stravolto, tra le altre cose, anche il calendario delle uscite cinematografiche, con le sale chiuse e le produzioni ferme. Molti distributori hanno provato a contenere i danni facendo uscire i film direttamente in streaming o, nel caso di Disney+, rendendoli disponibili in catalogo prima del previsto.

È il caso, per esempio, di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, che sulla piattaforma streaming è arrivato, per gli abbonati degli Stati Uniti, lo scorso marzo, con mesi di anticipo sulla tabella di marcia. Anche in Europa il film arriverà in anticipo, anche se soltanto di qualche settimana.

Stando a quanto riporta Deadline, infatti, Frozen 2 sarà disponibile su Disney+ nel Regno Unito e in Irlanda dal 3 luglio, due settimane prima del previsto. Solitamente, infatti, la distanza tra l'uscita nelle sale e la pubblicazione sulla nuova piattaforma streaming è di sette mesi. A questo punto è lecito sperare che qualcosa del genere accada anche in Italia.

Uno dei motivi dell'uscita anticipata potrebbe essere l'arrivo, sempre su Disney+, di Into the Unknown: Making Frozen 2, una serie documentaria sulla produzione del film. Il debutto è previsto, negli USA come in Europa, per venerdì 26 giugno, e saranno disponibili da subito tutti gli episodi della serie.

Il 3 luglio, invece, su Disney+ arriverà anche Hamilton. Si comincia intanto a parlare dell'ipotesi di un terzo capitolo per Frozen, che al contrario del film originale e del sequel potrebbe essere ambientato in estate.