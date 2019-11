Frozen 2: i direttori dell'animazione parlano delle sfide tecniche del film Disney

In vista dell'ormai imminente uscita nelle sale di Frozen II - Il Segreto di Arendelle, i responsabili dell'animazione hanno svelato alcuni retroscena sul dietro le quinte del film Disney.

Durante un'esauriente intervista con Collider, Becky Bresee e Tony Smeed hanno infatti parlato delle difficoltà di realizzare delle animazioni che riescano a trasmettere il lato emotivo dei personaggi, che a quanto pare ricoprirà un ruolo molto importante anche in questo sequel.

"Ci sono davvero tanti dettagli" ha detto Smeed "Per quanto riguarda l'animazione, abbiamo parlato di come, in questo film, è presenta quella che chiamiamo "animation gold", che consiste in queste lunghe scene emotive sparse per tutta la pellicola. Di solito non c'è. Magari ne abbiamo una qua e là, ma questa volta eravamo pieni zeppi di momenti davvero belli. Sono molto difficili da animare perché i personaggi non si muovono molto, e non è facile mantenere un personaggio vivo e in movimento - ma non troppo - per conservare il legame emotivo con il pubblico abbastanza a lungo e farlo sembrare spontaneo, anche se ci stai lavorando da mesi."

Secondo Bresee, anche solo animare gli occhi dei personaggi rappresenta una sfida non da poco: "A volte riguarda solamente gli occhi e pensi, 'Oh, questo sarà facile da animare', perché si tratta semplicemente di un paio di occhi. Ma in realtà, far esprimere qualcosa attraverso gli occhi con pochissimi movimenti è una delle cose più divertenti che puoi fare con l'animazione."

"Spesso affrontiamo le cose pensando 'Sarà semplice da girare, i personaggi camminano solo da un punto a un altro.'" ha aggiunto Smeed. "Ma i registi vanno sempre in profondità e spiegano 'Non stanno semplicemente camminando. Stanno provando questa emozione per questa ragione. In realtà è un momento molto triste, o molto felice,' e spiegano tutti i sottotesti che rendono la ripresa molto più incentrata sull'emozione che sull'azione del camminare."

Per vedere i risultati del loro lavoro dovremo attendere il 27 novembre, quando Frozen 2 debutterà nelle sale italiane. Nel frattempo vi rimandiamo al brano Into The Unknown cantato dai Panic! At The Disco e al nuovo poster Imax di Frozen 2.