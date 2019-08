Frozen 2: dalla D23 il nuovo poster ufficiale e i primi dettagli sul film

Manca ancora un po' per Frozen II - Il segreto di Arendelle, ma possiamo già iniziare a entrare nell'atmosfera giusta con il poster ufficiale e i primi dettagli del film.

L'inverno sta arrivando (di nuovo), e Anna e Elsa sono pronte a imbarcarsi in una nuova, entusiasmante (e pericolosa) avventura.

Dalla D23 sono infatti emersi alcuni interessanti dettagli su quello che potremo aspettarci da questo secondo capitolo, diretto ancora una volta da Chris Buck e Jennifer Lee.

I due avrebbero infatti raccontato che l'idea per la storia alla base del sequel deriva dalle continue domande, da parte della crew, sulla misteriosa provenienza dei poteri di Elsa.

Così si sarebbe deciso di focalizzarsi sul passato di Anna ed Elsa, passato che comprenderà ora anche Evan Rachel Wood nel ruolo della madre delle due sorelle.

E a proposito di nuovi membri del cast, l'attore di This Is Us, Sterling K. Brown, interpreterà un personaggio tutto da conoscere, il Tenente Matthias.

Intanto, oltre al nuovissimo poster ufficiale, che potete vedere anche in calce alla notizia, ai presenti in sala è stata mostrata anche una clip dal film.

Secondo la descrizione di The Wrap, "Vediamo Elsa che, mentre è intenta a giocare a sciarada con Anna, Kristoff e Olaf, sembra udire il richiamo di una strana melodia, che in una nuova canzone, Into the Unknown, racconta di aver già sentito in precedenza. Questo la porta a chiedersi se sia il caso o meno di 'rispondere alla chiamata' per poter apprendere qualcosa in più sui suoi poteri, anche se in questo modo potrebbe mettere a rischio tutto ciò che ha ottenuto finora".

Ma a quanto pare, è stato rivelato qualcosa in più anche su Anna e Kristoff, la cui relazione "sembra andare a gonfie vele, e Kristoff parrebbe pronto a fare la grande proposta. Ma potrebbe non riuscirci per un po', dato che Anna sembrerebbe avere già un bel da fare nell'aiutare la sorella".

E in attesa che i filmati vengano diffusi ufficialmente anche sul web, noi ci prepariamo già psicologicamente a canticchiare Into the Unknown e le nuove canzoni che Frozen II - Il Segreto di Arendelle ci regalerà alla sua uscita nelle sale italiane, il 27 novembre. E voi?