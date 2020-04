Frozen 2: la canzone Into the Unknown contiene anticipazioni sul futuro di Elsa

La canzone Into the Unknown, cantata da Idina Menzel in Frozen II - Il segreto di Arendelle, potrebbe aver anticipato il colpo di scena più grande del sequel di Frozen - Il regno di ghiaccio. Diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, Frozen II - Il segreto di Arendelle è il film d'animazione ad aver incassato di più nella storia del cinema.

Nel film Elsa (Idina Menzel) canta insieme alla voce misteriosa che la chiama nel vento durante la canzone Into the Unknown e gli spiriti elementali comunicano con lei creando una visione magica nell'aria che contiene molte anticipazioni sul futuro viaggio di Elsa.

Dopo aver ascoltato una voce sconosciuta che la chiama da lontano, Elsa intraprende un viaggio attraverso la foresta incantata, al fine di scoprire la fonte della voce, insieme alla sorella Anna (Kristen Bell), al pupazzo di neve Olaf (Josh Gad), a Kristoff (Jonathan Groff) e la sua renna Sven.



Nel corso del suo viaggio Elsa comprende di essere la reincarnazione del quinto spirito e che i suoi poteri elementali erano un dono degli spiriti dopo che sua madre Iduna (Evan Rachel Wood), un membro della tribù Northuldra, rischiò la sua vita per salvare il padre, Re Agnarr (Alfred Molina), durante la sua battaglia tra gli Arendelliani e la gente di Norhuldra.

Molti aspetti del futuro di Elsa si prefigurano quindi nelle immagini della canzone Into the Unknown, comprese le origini segrete dei suoi poteri.

Frozen II continua a dominare il mercato digitale ed essere uno dei film d'animazione più visti e richiesti. In Frozen II inoltre è contenuto un riferimento esplicito a Hans Christian Andersen, che molti fan hanno potuto notare sin dalle prime visioni.