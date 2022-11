Frozen 2: un cantautore fa causa alla Disney per il brano 'Some Things Never Change'

Come ben sapete, nel corso della sua lunga storia la Walt Disney Company ha dovuto affrontare diversi problemi e azioni legali di ogni genere. E nella giornata di oggi, una nuova causa sembra esseri aggiunta alla lunga lista.

Infatti, secondo i documenti legali ottenuti da TMZ, un musicista di nome Daniel Grigson avrebbe fatto causa alla Disney e al cantautore Robert Lopez, sostenendo come la canzone "Some Things Never Change" di Frozen 2 sia troppo simile alla sua canzone "That Girl" del 2001. In particolare, Grigson avrebbe preso in esame quasi tutti gli elementi del brano, con il ritmo, il tema e le parole che sarebbero fin troppo simili a quelli della sua opera.

Come riportato dalle ultime fonti, Grigson avrebbe portato sua figlia di 11 anni a vedere Frozen 2 nelle sale nel 2019, anno di uscita della pellicola, ed in quella occasione avrebbe notato la somiglianza con la sua composizione. Durante questi anni quindi, Grigson avrebbe assunto qualcuno per analizzare le due canzoni così da scoprire le somiglianze sia dal punto di vista uditivo che tecnico. Nella causa, il cantautore avrebbe chiesto alla Disney di non utilizzare mai più il brano e un risarcimento.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con le dichiarazioni di Idina Menzel su un sequel di Frozen e con la nostra recensione de La Leggenda di Frozen.