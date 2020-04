Frozen 2 batte Joker e Il Re Leone: è il secondo film più redditizio del 2019

Ci sono voluti sei anni affinché la Disney desse l'okay per produrre uno dei suoi rarissimi sequel ufficiali con Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, ma la scommessa è stata ampiamente ripagata.

Come riporta Deadline in un apposito studio sul mercato box office del 2019, Frozen 2 è stato il secondo film più redditizio dell'industria hollywoodiana con un utile di $600 milioni di dollari. Il film ha beneficiato della distribuzione nello slot pre-Ringraziamento precedentemente dominato dai film di Harry Potter e ha ottenuto la quinta migliore apertura di sempre per il mese di novembre con $130,2 milioni, e i suoi $125 milioni incassati nella seconda settimana (un calo di soli $5 milioni) sono stati i più alti di sempre per un week-end di cinque giorni nel Ringraziamento.

Fandango ha riferito che Frozen 2 ha venduto il maggior numero di prevendite per un film animato nella storia del rivenditore online, superando perfino Incredibles 2 e Toy Story 4. Alla fine è diventato il film d'animazione con il più alto incasso di tutti i tempi al botteghino con $1,45 miliardi, battendo perfino Frozen. Quel $1,45 miliardi di incassi al botteghino ha generato $1 miliardo di entrate complessive, e tolti i costi totali di $453 milioni (che si dividono in costi di produzione da $150 milioni, spese globali di $145 milioni e quote di partecipazioni di $35 milioni che sono state offerte come bonus per le star e i registi), Frozen 2 ha ottenuto ben $599 di utili netti per Disney.

Dietro Frozen 2, in questa speciale classifica di Deadline, troviamo Il Re Leone al terzo posto, Joker al quarto e Captain Marvel al quinto. Il primo posto sarà svelato nelle prossime ore: chissà quale film troveremo in cima a tutti.

