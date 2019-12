Frozen 2, ascoltate Into the Unknown cantata in 29 lingue diverse

Come per il virale "Let it Go", la Disney ha realizzato un filmato nel quale Elsa canta Into the Unknown in tutte le lingue in cui è stato adattato Frozen II - Il Segreto di Arendelle.

Dalla voce originale di Idina Menzel alla versione italiana cantata da Serena Autieri, la canzone più rappresentativa del nuovo capitolo insieme a "Show Yourself" è stata tradotta in ben 29 lingue lingue diverse tra cui anche il russo, il giapponese e il mandarino. Potete trovare il filmato nel player in alto.

Ambientato tre anni dopo gli eventi del primo film, il sequel è incentrato sul viaggio di Elsa alla scoperta del proprio passato - e quindi dei suoi straordinari poteri - in compagnia degli immancabili Anna, Kristoff, Olaf e Sven. Cresciuto insieme ai fan che si sono affacciati al franchise da bambini, questo seguito presenta un tono più adulto rispetto al film che nel 2010 ha firmato il maggior incasso di sempre per un film d'animazione, risultato superato nei mesi scorsi dal remake de Il Re Leone.

Arrivato al suo quarto weekend di programmazione, Frozen 2 a breve potrebbe diventare il sesto film della Casa di Topolino a superare il miliardo al box office del 2019 - in attesa dell'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Per altri approfondimenti leggete la nostra recensione di Frozen 2.