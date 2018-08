Frozen 2: altri rumor insistono su un interesse amoroso femminile per Elsa

Si vocifera da tempo che il secondo capitolo di Frozen potrebbe riservare ad Elsa un interesse amoroso femminile, anche se al momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte della Disney. Alcuni recenti rumor, però, continuano a sostenere che nel sequel il personaggio potrebbe apparire come gay o bisex.

Il classico Disney uscito nel 2013 ha raccolto un grandissimo successo, raggiungendo l'esorbitante cifra di 1,2 miliardi di dollari al box office mondiale, tuttora record assoluto per un film d'animazione. La pellicola si è aggiudicata il Premio Oscar per il miglior film d'animazione, oltre al premio per la miglior canzone assegnato a "Let it Go", splendido brano cantato proprio dal personaggio in questione.

Secondo quanto riporta Revenge of the Fans, Frozen 2 dovrebbe introdurre un'attrazione verso un personaggio femminile per la protagonista, anche se ricordiamo che questi report non sono stati confermati ufficialmente. Durante un'intervista con Huffington Post di qualche mese fa, la regista del film Jennifer Lee si è dimostrata molto elusiva sull'argomento.

Sterling K. Brown e Evan Rachel Wood si sono uniti al cast di doppiatori del precedente film, che comprendeva Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff e Josh Gad. Il primo film, Frozen - Il regno di ghiaccio è liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi, ed è il 53° Classico Disney. Frozen 2 debutterà nelle sale americane il 2 novembre 2019.