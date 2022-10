Niente di nuovo sul fronte occidentale: il trailer del war-movie da 93% su Rotten Tomatoes

Nel giorno dell'attesissimo trailer ufficiale di The Crown 5, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato anche il trailer di Niente di nuovo sul fronte occidentale, war-movie tedesco prodotto e distribuito in esclusiva dalla piattaforma di streaming.

Il film, un nuovo adattamento del romanzo di Erich Maria Remarque "Niente di nuovo sul fronte occidentale" uscito nel 1929 e già portato al cinema nel film omonimo diretto da Lewis Milestone, vincitore agli Oscar del 1931 per i premi di miglior regia e miglior film, è firmato dal regista Edward Berger, che ha scritto la sceneggiatura con Ian Stokell e Lesley Paterson. Felix Kammerer interpreta Paul Bäumer, il soldato al centro della storia che si offre volontario per lo sforzo bellico insieme ai suoi compagni di classe: si ritroverà rapidamente faccia a faccia con gli orrori della guerra e la tragedia senza fine della vita di trincea.

Il libro dell'autore tedesco Erich Maria Remarque venne bandito in tutta Europa all'epoca della sua uscita per via dei suoi messaggi anti-militaristi, e nel 1979 venne adattato una seconda volta con il film tv Niente di nuovo sul fronte occidentale, diretto da Delbert Mann e con un cast di protagonisti che includeva anche Richard Thomas, Ernest Borgnine, Donald Pleasence e Ian Holm tra i protagonisti. La versione di Netflix è impreziosita anche da Daniel Bruhl, star del Marvel Cinematic Universe e Bastardi senza gloria, oltre che da diverse star dell'industria cinematografica tedesca come Albrecht Schuch, Moritz Klaus, Aaron Hilmer e Anton von Lucke.

Il film, che ha debuttato nelle sale cinematografiche tedesche il 29 settembre e che dopo essere stato presentato in un numerosi festival internazionali ha collezionato un punteggio di 93% su Rotten Tomatoes, approderà su Netflix il 28 ottobre per tutti gli abbonati.