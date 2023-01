Niente di nuovo sul fronte occidentale, Felix Kammere: 'Ho letto 2500 lettere di guerra'

Niente di nuovo sul fronte occidentale ha segnato il debutto sul grande schermo di Felix Kammere, attore teatrale che per l'occasione ha vestito i panni del soldato Paul Bäumer nel war-movie diretto da Edward Berger.

"Mi è piaciuto molto non potermi vedere sullo schermo", ha raccontato Kammerer. “Non avevo niente a che fare con quella persona. Sembrava che ci fosse solo Paul sullo schermo. E' stato un grande segno, di come mi sono distaccato da quel ruolo. Quando sento che sto benissimo con quello che sto vedendo, mentre allo stesso tempo non sento che sono io, è un fattore molto importante. In questo modo so di aver fatto un buon lavoro".

Per prepararsi al ruolo, l'attore ha raccontato di aver setacciato le lettere di guerra della collezione Letters from the First World War del British National Archives: "Ho osservato tutto ciò che ho trovato e ho letto circa 2.500 lettere spedite dal fronte", ha dichiarato. “È così interessante e straziante leggere quelle lettere perché sono censurate. Le persone non volevano dire alle loro famiglie quello che stava realmente accadendo. E quelle lettere sono i loro pensieri privati. Mi hanno aiutato molto a prepararmi per questo ruolo”.

Per salutarvi, vi lasciamo con le parole del montatore di Niente di nuovo sul fronte occidentale.