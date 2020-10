From Paris With Love, i segreti su 007 e Pulp Fiction nascosti nel film con John Travolta

Stasera su Mediaset 20 a partire dalle 21:05 torna in onda From Paris With Love, thriller d'azione con sfumature di commedia diretto nel 2010 dal regista francese Pierre Morel e con protagonisti John Travolta, Jonathan Rhys Meyers e Kasia Smutniak.

Il film, co-scritto dal maestro del cinema di genere Lui Besson, è come facilmente intuibile ambientato nella capitale francese e racconta l'avventura di un tranquillo giovane impiegato nell'ufficio dell'ambasciatore degli Stati Uniti alle prese con una turbolenta spia americana arrivata in città per fermare un attacco terroristico.

Tantissime le citazioni cinefili: in una scena Charlie dice a Reese che il suo unico vizio è il Royale con formaggio, evidente omaggio a Pulp Fiction di Quentin Tarantino in cui proprio John Travolta dice a Samuel L. Jackson che in Francia il panino Quarter Pounder è chiamato Royale con formaggio.

Inoltre, il chiaro riferimento a 007 - Dalla Russia Con Amore nasconde un segreto che pochi conoscono, dato che il creatore dei romanzi di James Bond, Ian Fleming, creò il titolo del suo romanzo basandolo su Due inglesi a Parigi, film del 1955 che in lingua originale è intitolato "To Paris With Love". Il libro di Bond "From Russia With Love" sarebbe uscito non a caso due anni dopo, nel 1957, e sarebbe stato successivamente adattato nel film 007: Dalla Russia con amore del 1963. Per chiudere il cerchio, inoltre, sia From Paris With Love che 007: From Russia With Love includono una scena in cui un agente deve finire una partita a scacchi e perfino Matt Monro, che ha cantato il tema principale del film di James Bond, compare nella colonna sonora del film di Travolta, con il brano "Close to You".

Infine, tornando a Luc Besson, nell'appartamento di James si può vedere chiaramente il libro Nikita, celebre film del regista, mentre la battuta di John Travolta "controllami!" è un riferimento al film Pelham 123: Ostaggi in metropolitana, film diretto dal compianto Tony Scott con protagonista Travolta uscito l'anno precedente.