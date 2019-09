Friends: lo script prevedeva che Rachel e Gunther finissero per convivere!

Quante volte, lungo le dieci stagioni di Friends, abbiamo empatizzato con il povero Gunther! Il barista del Central Perk non ha potuto far altro che osservare l'amata Rachel passare di storia in storia fino alla realizzazione con Ross, senza mai vedere corrisposti i propri sentimenti verso di lei.

Eppure, secondo quanto rivelato dallo stesso James Michael Tyler, una versione cestinata dello script della popolarissima sitcom prevedeva addirittura che i due personaggi finissero a vivere nello stesso appartamento! Una soluzione che Gunther avrebbe sicuramente gradito, ma che secondo lo stesso Tyler sarebbe probabilmente risultata tremendamente forzata.

"La cosa non si è mai realizzata, ma Rachel doveva finire a vivere con Gunther. Ricordo di aver letto quello script per la prima volta e di aver pensato: 'Ragazzi, non funzionerà mai'. Semplicemente non funzionava, almeno per me. Non era colpa mia, o di Jennifer o della scrittura, avrebbe semplicemente contraddetto tutto ciò che si era visto nella serie. [In Friends] tutto accadeva nella maniera più naturale possibile, e questo è il motivo per cui è così amata ancora oggi" ha spiegato l'attore.

Certo, resta la curiosità di sapere in che modo si sarebbe realizzata una simile situazione, ma probabilmente non lo sapremo mai. Lo stesso Tyler, d'altronde, si è detto contrario alla possibilità di un reboot che, a suo dire, non avrebbe altro effetto che rovinare qualcosa di perfetto. Le rivelazioni a distanza di anni, comunque, non finiscono qui: pochi giorni fa Lisa Kudrow ha svelato il regalo che Matthew Perry le fece dal set della serie durante l'ultima settimana di riprese.