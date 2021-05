Friends, Matthew Perry ubriaco durante la reunion? Un insider smentisce le voci

Il tabloid The Sun ha riportato la risposta di un insider al motivo per cui Matthew Perry è apparso "confuso" durante la speciale reunion di Friends, cosa che spinto molti spettatori a ricollegare il comportamento dell'attore ai suoi vecchi problemi con le dipendenze da alcool e droga.

"Matthew si è presentato alla reunion e i membri del suo team hanno detto che quel giorno si era dovuto sottoporre ad un intervento d'emergenza ai denti, e che questo ha avuto un impatto sul suo benessere e su come si sentiva in quel momento" ha spiegato la fonte. "Era molto dolorante, il che ha causato quel linguaggio confuso. Ovviamente nessuno vuole filmare dopo un intervento, ma è successo."

L'insider ha poi chiarito che "Matthew ha detto alle persone intorno a lui che è sobrio e non c'è alcuna ragione per cui preoccuparsi".

Inoltre, durante un'intervista con l'Hollywood Reporter, il produttore Kevin Bright ha ammesso di aver trovato Perry in condizioni migliori rispetto al loro ultimo incontro: "Gli ho parlato. È stato fantastico rivederlo. E quello che dice la gente è quello che dice la gente. Non ho nient'altro da dire a parte il fatto che è stato fantastico rivederlo. E penso che sia stato molto divertente nello show. Ma sì, penso che stia bene. Mi è sembrato più forte e più in forma rispetto all'ultima volta che l'ho visto, ed entusiasta di andare avanti."

