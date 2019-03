Friends: David Schwimmer non era un fan della scimmietta Marcel

Una delle amicizie più belle in Friends era quella tra Ross e la scimmietta Marcel. Ora si scopre che l'amicizia era solo davanti alle telecamere perché David Schwimmer non amava affatto recitare le scene con l'animale. A svelarlo è stata la co-star Matt Le Blanc al Jimmy Kimmel Live!, dove ha ricordato l'esperienza sul set.

L'interprete di Joey ha raccontato quanto amasse la scimmietta, al contrario del collega:"Mi piaceva la scimmia! Mi piacciono gli animali e la scimmia era davvero forte. A Schwimmer...non piaceva così tanto. Era quello con cui doveva lavorarci di più, quindi diceva sempre 'ancora con la scimmia?'. Ma io ci andavo molto d'accordo".

Le Blanc ha ricordato anche un piccolo aneddoto riguardante Marcel:"Un giorno dovevamo girare una scena con la scimmia. E sai, gli studi di registrazione sono molto grandi. Le luci che pendevano dal soffitto e poi ci sono tutte queste catene che salgono, con il soffitto a cura 18 metri. E la scimmia scomparve nel buio dello stage. Quindi con tutto il cast abbiamo pensato 'Ok, immagino che saremo in pausa per cinque minuti. Sono nel mio camerino'."





Friends è una delle sit-com più amate di sempre, andata in onda per dieci anni, dal 1994 al 2004, con protagonisti un gruppo di amici composto da Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt Le Blanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer).

Nel corso degli anni si è parlato spesso di un possibile revival dello show ma il progetto non si è mai concretizzato.