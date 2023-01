Friday, Ice Cube vuole a tutti i costi un quarto film ma non farà causa a Warner Bros.

Il rapper Ice Cube sul grande schermo è noto per la serie di film comici Friday, nei quali ha recitato diversi anni fa. Da tempo sarebbe intenzionato a riportare al cinema la saga acquisendone i diritti senza tuttavia ricorrere al tribunale. Ice Cube, che co-scrisse i film precedenti, ne ha parlato di recente in un'intervista.

"Bisogna usare la stessa proprietà intellettuale, non posso chiamarlo Saturday senza utilizzare Craig e Day-Day. È realmente la stessa cosa" ha dichiarato Cube, confermando di non avere intenzione di fare causa a nessuno.



La volontà di Ice Cube di realizzare un quarto film di Friday è risaputa ormai da anni e lo scorso ottobre, durante la registrazione di Drink Champs al festival Rock The Bells, ha raccontato di aver presentato due sceneggiature a Warner Bros. per un potenziale nuovo film ma entrambe sono state respinte.



Il franchise ha debuttato nel 1995 con il film Friday, interpretato da Ice Cube al fianco di Chris Tucker, Nia Long, Tiny 'Zeus' Lister Jr. e Regina King. Il film è divietato un incredibile successo di pubblico anche negli anni successivi, grazie a internet e alla cultura pop in generale.



In seguito sono stati realizzati i due sequel intitolati Next Friday, uscito nel 2000, e After Next Friday, in uscita nel 2002.

