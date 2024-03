Frida, la leggendaria artista si presenta nel trailer del documentario Amazon!

L'edizione 2024 del Sundance Film Festival sarà ricordata per l'abbondanza di documentari di grande spessore ed importanza mediatica, come Super/Man, sulla vita e sulla carriera di Christopher Reeve.

Impossibile non citare Frida, opera celebrativa dell'iconica e peculiare artista messicana vincitrice del prestigioso U.S. Documentary Jonathan Oppenheim Editing Award. Gli 87 minuti firmati Carla Gutierrez raccontano, attraverso le parole della stessa pittrice, la vita e la produzione artistica dell'amata Kahlo.

"Artista, Amante, Icona", si legge nelle battute iniziali del trailer, dai toni e dalle sfaccettature variopinte, ricche di dinamismo grazie ad una suggestiva tecnica di animazione dei dipinti di Frida, testimonianza diretta della sua passione, del suo dramma e del suo rapporto col mondo esterno e, soprattutto, interno.

Intervallando sequenze puramente pittoresche a frammenti di videoregistrazioni in grado di ritrarre la protagonista, il documentario promette di raccontare il vissuto di Frida, dal tragico incidente alla storia d'amore con Diego Rivera passando per l'amore sconfinato per cultura, usi e costumi messicani. “Non ho mai dipinto i miei sogni, ho dipinto la mia realtà”: la citazione che echeggia nello spot funge da manifesto per la carriera di una personalità in grado di lasciare un segno, o meglio, una pennellata indelebile nella storia dell'arte mondiale.

Frida, distribuito su Prime Video a partire dal 14 marzo 2024, porta sulle spalle l'arduo compito di donare lustro e giusti onori ad una tale figura colossale ed influente, ma la caloroso accoglienza al Sundance lascia tutti più sereni.