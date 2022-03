Fresh, Sebastian Stan macellaio dei cannibali: ecco l'inquietante filmato dell'audizione

Riuscite a immaginare il (non sempre) dolce Bucky Barnes mentre fa a fette la propria ragazza e vende la sua carne ai cannibali? È proprio quello che succede in Fresh, nuovo film con protagonista Sebastian Stan che ha condiviso l'esilarante - quanto inquietante - filmato della sua audizione. Ballava con un coltellaccio.

Gli ultimi due anni sono stati moderatamente ricchi per Sebastian Stan, che ha portato avanti egregiamente il suo ruolo di Bucky Barnes – alias, il Soldato d’Inverno – anche dopo l’addio del Captain America di Chris Evans, ma nel frattempo si è anche ritagliato un futuro al di fuori del Marvel Cinematic Universe. Prima l’abbiamo visto in The Falcon and The Winter Soldier, mentre ora stanno andando in onda su Disney+ gli episodi di Pam & Tommy, esilarante serie vietata ai minori che ripercorre – come abbiamo fatto noi nell’articolo linkato – l’assurda storia dietro il furto del sextape di Pamela Anderson e Tommy Lee, interpretato da uno Stan irriconoscibile.

Nel mezzo l’abbiamo visto anche nel film d’azione The 355, ma da due giorni è arrivato il suo nuovo ruolo da protagonista sempre nell’ambito delle controllate Disney (stavolta è su Hulu). Il film in questione è Fresh, arriverà da noi il 15 aprile ed è un thriller firmato da Mimi Cave e prodotto da Adam McKay nel quale Stan interpreta Steve. Steve ha una ragazza di nome Noa – la Daisy-Edgar Jones di Normal People – e i due hanno una storia tanto dolce. Senonché Steve è in realtà un macellaio che fa a pezzi le persone e rivende i corpi a una comunità di cannibali. E sul banco della carne, potrebbe finirci anche la sua ragazza.

Il film potrebbe ricordare a tratti lo You di Netflix con Pedd Badgley, interprete di un dolcissimo ragazzo che in realtà nasconde disturbi psichici e tendenze da stalker che lo porteranno verso efferati omicidi. D’altronde, sia Badgley che Stan hanno avuto entrambi il loro primo ruolo noto in Gossip Girl. Sia come sia, in occasione dell’uscita del film negli Stati Uniti, Stan ha condiviso a mezzo social il video originale della sua audizione, nel quale balla intorno al banco da cucina con in mano un coltellaccio di diversi centimetri. Uno di quelli che non vorremmo ritrovarci fra le costole. Persino l’account ufficiale di Hulu ha commentato il video: “Nominate un audition tape migliore di questo, siamo in attesa!”. Trovate il filmato di seguito.