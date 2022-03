Fresh: Sebastian Stan ha lavorato con la psichiatra di Ted Bundy

Il nuovo film, in uscita quest'oggi negli Stati Uniti su Hulu, vede come protagonista Sebastian Stan nel ruolo del misterioso Steve. Per prepararsi al ruolo, l'attore ha affrontato un lungo percorso per capire appieno la psiche del personaggio.

Nel trailer di Fresh uscito poche settimane fa abbiamo avuto l'occasione di dare un primo sguardo alla nuova commedia thriller firmata da Mimi Cave, al suo debutto alla regia, e in particolar modo al personaggio interpretato da Sebastian Stan. L'attore, in un'intervista a IndieWire, ha raccontato di come si sia tuffato nella psiche del contorto Steve, con l'aiuto in particolare di due figure.

Infatti, Stan ha potuto contare sul suo allenatore di recitazione di lunga data Larry Moss e sulla dottoressa Dorothy Lewis, una psichiatra specializzata in disturbo di personalità multipla che ha intervistato, studiato e lavorato con molti psicopatici, tra cui Ted Bundy.

Entrambi hanno dato a Stan una varietà di libri da studiare, con Moss che l'ha aiutato ad affinare il narcisismo del personaggio e la dottoressa Lewis che ha consigliato una serie di libri sui criminali. Stan ha lavorato con entrambi per "inventare un certo tipo di retroscena" per il personaggio, "perché quello che stai cercando di fare è, essenzialmente, andare indietro nel tempo con l'immaginazione, cercando di collegare i punti su come qualcuno possa potenzialmente finire così", ha riportato l'attore.

Il film, con Daisy Edgar-Jones nel ruolo della sfortunata innamorata Noa, inizia come una sorta di commedia romantica, con i due protagonisti che si incontrano in un negozio di alimentari, per poi uscire insieme per un fine settimana. Ma il suddetto week-end si trasformerà ben presto in un incubo per la ragazza, a causa dei malevoli piani di Steve.

Il film uscirà in Italia su Disney+ il 15 aprile. Intanto, vi lasciamo con le recenti parole di Sebastian Stan, che ha elogiato Kevin Feige per il suo lavoro svolto nel MCU.