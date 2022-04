Fresh su Disney Plus: 5 cose da sapere sul thriller con un sexy Sebastian Stan (cannibale)

Il trailer ufficiale di Fresh ha presentato ai fan una versione inedita della star del Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan, che nel nuovo thriller horror è chiamato ad interpretare un cannibale.

Il film, che arriva sulla scia di altri titoli simili del panorama indipendente americano come Swallow e Una donna promettente, è disponibile da oggi su Disney Plus tramite il 'canale' Star, che come saprete offre una varietà di contenuti per adulti molto diversi rispetto al catalogo 'normale' della piattaforma. Per prepararvi alla visione, abbiamo raccolto per voi 5 cose da sapere su Fresh prima di premere play sul vostro telecomando:

La trama : Noa incontra il seducente Steve in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l’invito di Steve per un weekend romantico fuori città, ma ben presto scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti.

Dove sono i titoli di testa? : i titoli di testa compaiono dopo 33 minuti di narrazione, subito dopo lo svelamento della vera natura del protagonista.

: i titoli di testa compaiono dopo 33 minuti di narrazione, subito dopo lo svelamento della vera natura del protagonista. Vietato ai minori : è il primo film in assoluto della Disney che nel mercato australiano è stato distribuito con un 'bollino rosso' e un rating di 18+: si tratta ovviamente di una produzione Searchlight Pictures, studio cinematografico di proprietà della 20th Century Fox e ora nei ranghi della Walt Disney.

: è il primo film in assoluto della Disney che nel mercato australiano è stato distribuito con un 'bollino rosso' e un rating di 18+: si tratta ovviamente di una produzione Searchlight Pictures, studio cinematografico di proprietà della 20th Century Fox e ora nei ranghi della Walt Disney. Una performance inquietante : qualche settimana fa è stato pubblicato il provino di Sebastian Stan come cannibale, potete vederlo cliccando sul link evidenziato.

: qualche settimana fa è stato pubblicato il provino di Sebastian Stan come cannibale, potete vederlo cliccando sul link evidenziato. Dove avete visto la protagonista: Noa è interpretata da Daisy Edgar-Jones, giovane attrice britannica classe 1998. E' diventata famosa per il suo ruolo in Normal People, miniserie televisiva irlandese che le è valsa la candidatura in tre premi cinematografici molto importanti, il Golden Globe, il Critics Choice Television Award e il Premio BAFTA.

Fresh è disponibile ora su Disney Plus. Fateci sapere le vostre impressioni dopo che l'avrete visto!