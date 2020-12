French Exit, Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges nel primo trailer del film

Online è stato pubblicato il primo trailer di French Exit, film diretto da Azazel Jacobs, con protagonisti Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges. Il film è basato sull'omonimo romanzo di Patrick deWitt, ed è in uscita il 12 febbraio 2021. Si tratta di uno dei titoli più attesi, considerando soprattutto la coppia di protagonisti.

Michelle Pfeiffer interpreta una vedova, un tempo ricca ora caduta in disgrazia dopo aver sperperato il proprio denaro. La donna decide di lasciare tutto e insieme al riluttante figlio Malcolm (Lucas Hedges) trasferirsi in un piccolo appartamento di Parigi messo a disposizione da un'amica.



I due attraverseranno l'oceano in nave insieme all'anziano gatto Small Frank, che pare custodisca lo spirito del defunto padre di Malcolm, Franklin. Madre e figlio, sbarcati in Francia, si troveranno costretti a fare i conti con il passato e pianificare un futuro che sembra impossibile.

Il cast del film comprende anche Tracy Letts, Imogen Poots e Matt Holland.

Per Michelle Pfeiffer si tratta di un ritorno al genere commedia a distanza di qualche anno; in un'intervista di questi giorni Pfeiffer ha confessato di conservare ancora la frusta di Catwoman, utilizzata in Batman - Il ritorno, dove interpreta Selina Kyle.

Lucas Hedges è uno dei giovani attori più promettenti di Hollywood e vanta all'attivo diverse esperienze di set importanti.



