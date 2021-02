French Exit, Lucas Hedges spiazza tutti: "Non ho mai visto un film con Michelle Pfeiffer"

Se siete nati tra gli anni '80 e i '90, Michelle Pfeiffer è sicuramente un volto della vostra infanzia o adolescenza; partendo da film come Scarface, passando per Ladyhawk o per cult assoluti come Tutto in una notte e Batman - Il Ritorno di Tim Burton, non può essere passata certo inosservata. Lucas Hedges però non ha mai visto un suo film.

Hedges è infatti co-protagonista di French Exit, film che lo vede affiancare proprio la grande attrice candidata all'Oscar per ben tre volte: per Le relazioni pericolose come non protagonista, mentre in I favolosi Baker e Due sconosciuti, un destino da protagonista. Ospite dell'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live!, il giovane attore visto già in Lady Bird, Manchester by the Sea e Ben Is Back, ha rivelato di non aver mai visto un film con Michelle Pfeiffer in vita sua. E dire che non è nemmeno così giovane essendo quest'ultimo della classe 1996.

"In realtà non ho visto nessuno dei suoi film", suscitando l'incredulità di Kimmel, che appunto reagisce: "Come nessuno? Non hai mai visto Grease 2, Batman, Scarface? Nessuno?", al che Hedges risponde imbarazzato: "No, mai. Infatti mentre facevamo promozione del film insieme ho cercato in tutti i modi di evitare questa domanda".

Ed è vero, perché quando Vulture chiese all'attore come si sentisse a recitare al fianco di Michelle Pfeiffer, Hedges rispose: "Lei è solo un'idea nella mia testa di qualcuno che esiste in un certo tipo di cinema che ha un'estensione davvero ampia, o almeno erano queste le mie associazioni con te Michelle".

French Exit, film diretto da Azazel Jacobs, con protagonisti Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges, è basato sull'omonimo romanzo di Patrick deWitt, ed è in uscita il 12 febbraio 2021. Su queste pagine potete recuperare il trailer di French Exit.