Freida Pinto entra nel cast di Hillbilly Elegy, nuovo film Netflix diretto da Ron Howard

Stando a quanto riportato da Variety, l'attrice Freida Pinto si è unita al cast di Hillbilly Elegy, nuovo film distribuito dal servizio di streaming on demand Netflix e diretto da Ron Howard.

Insieme a lei, il magazine comunica che la produzione ha assunto anche Bo Hopkins (Murder, She Wrote) e Owen Azstalos.

L’opera, lo ricordiamo, si basa sul libro di memorie scritto da J.D. Vance e racconta una moderna esplorazione del sogno americano che segue tre generazioni diverse di una famiglia appalachiana, raccontate attraverso il punto di vista del membro più giovane della famiglia, uno studente di Yale che si ritrova costretto suo malgrado a tornare nella città che gli ha dato i natali.

Anche Amy Adams e Glenn Close sono nel cast di Hillbilly Elegy, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Vanessa Taylor, acclamata autrice de La Forma dell’Acqua di Guillermo Del Toro. Howard, Brian Grazer e Karen Lunder produrranno il progetto tramite la Imagine Entertainment.

Nel corso della sua carriera, iniziata con The Millionaire, la Pinto ha lavorato a progetti ampiamente apprezzati come Incontrerai L'Uomo Dei Tuoi Sogni, L'Alba Del Pianeta delle Scimmie e Il Principe del Deserto, nonché Knight of Cup e il recente Mowgli - Figlio della Giungla di Andy Serkis, sempre distribuito da Netflix.

Ricordiamo anche la presenza di Haley Bennett nel cast di Hillbilly Elegy.