Free Guy, il tweet di Ryan Reynolds vi farà commuovere grazie al gesto di un piccolo fan

Nella giornata di ieri, Ryan Reynolds è intervenuto via Twitter per condividere quello che lui definisce il suo momento preferito dell'ultimo Halloween e che coinvolge il gesto molto generoso di un suo piccolo fan che per l'occasione si era travestito come il suo personaggio in Free Guy: camicetta azzurra, cravatta e pantalone grigio.

Un bambino di 9 anni di nome Dylan Suiter ha conquistato il cuore di milioni di persone con un video che sul web è già diventato virale e che nella giornata di ieri è stato condiviso anche da Ryan Reynolds. Il bambino residente a Vandalia e vestito come il personaggio di Reynolds in Free Guy, si è avvicinato a una casa per il classico "dolcetto o scherzetto" di Halloween ma accortosi che il contenitore di dolci era vuoto ha deciso di versare un po' del contenuto della sua scorta per non rattristare chi sarebbe venuto dopo di lui, in un atto di pura generosità.

"Sembrava sinceramente emozionato nel farlo, è stato davvero commovente", ha scritto Reynolds in seguito. "Sono scoppiato in lacrime, così come mia figlia. E' incredibile quanto lontano si possa diffondere un atto così causale di gentilezza".

Dopo gli ottimi incassi ottenuti al cinema, Free Guy è arrivato sul catalogo Star, visibile come sappiamo con un abbonamento a Disney+. In queste settimane abbiamo visto il povero Ryan Reynolds bullizzato da Hugh Jackman e Blake Lively sui social. In Free Guy, il protagonista di Deadpool interpreta un personaggio non giocante nel videogioco open word Free City, che a poco a poco acquisisce la consapevolezza che quello in cui si muove non è il mondo reale, e cerca di salvare il gioco e di diventarne l'eroe prima che i suoi sviluppatori lo spengano.

Free Guy è diretto da Shaen Levy (Una notte al museo). Oltre a Ryan Reynolds, fanno parte del cast, tra gli altri, anche Jodie Comer, Taika Waititi, Lil Rey Howery e Joe Keery.