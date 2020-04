Free Guy, tre nuove immagini ufficiali per il 'miglior film di sempre' con Ryan Reynolds

È sempre grazie alla cover story del nuovo numero di Total Film che possiamo mostrarvi oggi tre nuove immagini ufficiali dell'attesissimo Free Guy, nuovo film action sci-fi diretto da Shawn Levy (Stranger Things, Real Steel) che vede protagonisti Ryan Reynolds (Deadpool, 6 Underground) e Jodie Comer (Killing Eve, The White Princess).

La sinossi del film recita comunque così: "Free Guy è un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un giocatore in background in un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della sua storia ... quella che si riscrive. Catapultato in un mondo in cui non ci sono limiti, è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo ... prima che sia troppo tardi."

Ad affiancare Reynolds e la Comer sul set vedremo Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, e Taika Waititi, mentre la sceneggiatura del progetto è un'idea originale dello scrittore Matt Lieberman.

Free Guy sarebbe dovuto originariamente uscire nei cinema americani il 2 luglio 2020, ma a causa del lockdown consecutivo alla Pandemia di Coronavirus è stato deciso di posticiparlo di cinque mesi, fino al 11 dicembre 2022.



Siete pronti a giocare? Di seguiti il trailer ufficiale di Free Guy. Cosa ne pensate? Quanto vi incuriosisce il nuovo film di Reynolds? Ditecelo nei commenti. Intanto vi ricordiamo che l'attore sarà anche protagonista dell'adattamento cinematografico di Dragon's Lair.