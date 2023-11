Free Guy, Shawn Levy parla del sequel: 'Ci farebbe felici'

Nonostante tempo fa avesse spento le speranze dei fan per un sequel di Free Guy, ora Shawn Levy ha diffuso delle parole che ribalterebbero completamente la situazione.

"È stato ventilato, galleggia, perché io e Ryan amiamo quel film. Direi che è un grande forse, ma ci renderebbe sicuramente felici", ha affermato Levy in una recente intervista per Wired.

D'altronde già in un'intervista precedente il regista aveva sottolineato come Reynolds fosse il cuore pulsante che appunto permette al film di 'stare a galla'. "La verità è che, come ho detto, se sei abbastanza fortunato da dirigere Ryan Reynolds in un ruolo da protagonista, ottieni tutte queste armi segrete in più. E la verità è che Ryan ha gusti musicali molto eccentrici, strani e ispirati. [...] Quello che ho imparato con Ryan è di non dire di no, ma di fare almeno un tentativo, perché otto volte su dieci sarà fantastico e verrà inserito nel film".

La divertentissima commedia del 2021 con Ryan Reynolds avrà un seguito? Dopo queste dichiarazioni possiamo ben capire che il regista ne sarebbe contento. Ma sulla questione aleggia ancora un grande punto interrogativo.

Vorreste un sequel di Free Guy? Lasciateci un commento per farcelo sapere!

Per concludere vi rimandiamo alla nostra recensione di Free Guy. Non perdetevela!