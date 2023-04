Free Guy, in quale scena del film di Shawn Levy compare Deadpool?

Ryan Reynolds è ormai da anni una icona in tutto il mondo per la sua interpretazione dell'eroe meno eroe del mondo dei cinecomic: Wade Wilson aka Deadpool. Il personaggio è diventato un suo marchio di fabbrica facendo citazioni verso di lui anche in altri suoi film compreso Free Guy.

La pellicola, largamente apprezzata grazie alle sue infinite citazioni verso il mondo mainstream videoludico e non, è diventata un modo per fare omaggi al mondo della cultura pop. Se il cameo di Chris Evans non sembrava abbastanza, il regista ha deciso di mettere il piede sull'acceleratore facendo un aperto omaggio a quello che è il personaggio più iconico interpretato dal protagonista del film nel corso della sua carriera.

Ryan Reynolds tornerà a collaborare con Shawn Levy in Deadpool 3, prima pellicola della trilogia ad essere inserita nel canone del Marvel Cinematic Universe. Wade Wilson compare in Free Guy in un poster che si può chiaramente individuare alle spalle delle streamer Keith durante il film. Nonostante sia piccolo, l'omaggio lascia intendere quanto sia diventato importante il personaggio all'interno della cultura popolare e, più in generale, nell'immaginario nerd. Questo è solo uno dei tantissimi cameo e easter-egg presenti all'interno di Free Guy.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sulle sorprese nascoste del film vi consigliamo il nostro speciale che svela tutti i cameo e gli easter egg di Free Guy. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!