Free Guy: Ryan Reynolds e Taika Waititi nelle nuove immagini dall'action comedy

Quando di parla di film imprevedibili, bizzarri e ricchi d'azione è ormai noto che Taika Waititi e Ryan Reynolds sono di casa, ma se vi dicessimo che a loro si affiancherà anche Joe Keery direttamente dal set di Stranger Things? Scopriteli insieme nelle nuove foto di Free Guy.

In calce troverete una doppia galleria, una dal post Instagram della pagina ufficiale della pellicola e l'altra dagli scatti di Total Film, in cui possiamo ammirare i personaggi in dettaglio.

Nonostante Free Guy non arriverà nelle sale prima di dicembre, i 20th Century Studios sembrano fermamente decisi a non lasciarsi sfuggire un colpo e le attività pubblicitarie continuano senza sosta.

Cosa ci aspetta dunque? Continuando sul filone di Tron, Ralph Spaccatutto, e in un certo senso Ready Player One e The Lego Movie, anche Free Guy va collocato nell'insolita categoria di film ispirati a videogame e giochi arcade e in cui al protagonista, in questo caso Guy (Reynolds), toccherà impedire la distruzione del suo mondo virtuale.

Personaggio non giocabile di un gioco open-world, Guy diverrà "senziente" e cosciente della realtà che lo circonda grazie ai due inesperti programmatori Milly (Jodie Comer) e Keys (Keery), venendo così catapultato in un mondo totalmente diverso da quello in cui era abituato a vivere.

Poche settimane fa Reynolds aveva definito Free Guy il nuovo Ritorno al Futuro: per altre curiosità sulla pellicola vi suggeriamo l'ultimo esilarante promo di Free Guy