Free Guy, Ryan Reynolds svela tutti i cameo segreti su Instagram: guardate le foto!

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di tutti gli easter-egg e i cameo a sorpresa di Free Guy, il nuovo film dei 20th Century Studios con protagonista Ryan Reynolds, e adesso la star di Deadpool li ha voluti svelare personalmente sulla propria pagina ufficiale del social network Instagram.

Nelle foto, che trovate in basso, possiamo vedere Ryan Reynolds in compagnia di tanti suoi amici e colleghi quali Channing Tatum, Chris Evans, John Krasinski, Dwayne The Rock Johnson e ovviamente Hugh Jackman, il più grande amico-nemico che Ryan Reynolds abbia sulla faccia della Terra. L'interprete di Free Guy ha dichiarato: "Questo film parla di amicizia. E l'amicizia, nella sua forma più semplice, è essere presenti. Anche se non ho una foto di tutti, ecco a voi gli incredibili amici che si sono presentati per questo film."

Free Guy è attualmente disponibile nelle sale cinematografiche italiane: la storia è ambientata all'interno del mondo di un videogioco, nel quale Guy, un cassiere di banca NPC, ovvero un personaggio non giocante equiparabile ad una semplice comparsa cinematografica, si innamora di una videogiocatrice (Jodie Comer) e decide di prendere in mano il proprio destino, causando una serie di imprevisti all'interno del mondo di gioco e mandando su tutte le furie il proprietario del videogame, Antoine (Taika Waititi).

Dwayne Johnson e Ryan Reynolds torneranno insieme su Netflix per Red Notice, nuovo blockbuster del servizio di streaming on demand in arrivo sulla piattaforma dal 12 novembre prossimo. Per altri approfondimenti, ecco 5 film sui videogame da recuperare in streaming.