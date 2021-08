Free Guy con Ryan Reynolds ha una scena post-credit? Parliamone

L'attesa commedia fantascientifica con Ryan Reynolds Free Guy è finalmente nei cinema italiani, ma se ancora non avete fatto in tempo ad andare in sala perché preferite riservare questo appuntamento al weekend, vi starete chiedendo: Free Guy ha una scena post-credit?

Free Guy è una produzione Disney, quindi aspettatevi grossi riferimenti ad altre proprietà della società e persino alcuni tie-in del Marvel Cinematic Universe. Come saprete le scene post-credit sono di solito un punto fermo in molti blockbuster proprio grazie alla Marvel, che le ha utilizzate costantemente negli ultimi dieci anni, dunque è lecito aspettarsene una in ogni produzione Disney, specialmente se Ryan Reynolds sta già pensando al sequel di Free Guy. Eppure questa volta possiamo confermarvi che, no, Free Guy non ha una scena post-credit.

Vi ricordiamo che nel film Ryan Reynolds interpreta Guy, un timido banchiere che lavora a Free City, una città fittizia che all'insaputa del protagonista fa parte di un videogioco con lo stesso nome creato dal dirigente Antoine (Taika Waititi) e dagli sviluppatori Keys (Joe Keery) e Millie (Jodie Comer). Guy scopre di essere un NPC (un personaggio non giocante) ne a quel punto, grazie a Millie, deciderà di iniziare a prendere da sé le proprie decisioni.

