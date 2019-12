Free Guy: per Ryan Reynolds è un Ritorno al Futuro per le nuove generazioni

Nel corso della CCXP Convention in Brasile è stato mostrato il primo trailer di Free Guy, la nuova pellicola action-fantascientifica con protagonista il solito mattatore Ryan Reynolds, con quest'ultimo che ha poi avvertito il suo pubblico sul cosa aspettarsi dal film.

Presente nel corso della convention brasiliana, Reynolds ha potuto dare una sua idea di cosa possa rappresentare il nuovo film, paragonandolo a un classico senza tempo per eccellenza degli anni '80: "Quando abbiamo ricevuto per la prima volta lo script, ricordo che io e Shawn volevamo lavorare insieme da anni ormai, e abbiamo trovato questo script. E per noi era come se sentissimo di dover consegnare una sorta di versione aggiornata di Ritorno al futuro per le nuove generazioni e sapeva proprio di Ritorno al futuro. Era impregnata di tutti quegli elementi, come avventura e azione, piccoli elementi fantascientifici e soprannaturali, e a noi è parsa immediatamente senza tempo".

La sceneggiatura in questione è stata quindi firmata da Matt Lieberman (The Christmas Chronicles, The Addams Family) e Zak Penn (The Incredible Hulk, Ready Player One). "Insomma, non tutti i giorni ti capita di ricevere uno script che non sia tratto da un fumetto, o basato su una graphic novel o basato su qualsiasi altra cosa. Questa era semplicemente un'idea originale e abbiamo subito afferrato la palla al balzo, è stato come un sogno che diventa realtà. Credo sia il film preferito della mia carriera e spero di farne almeno tre o anche di più".

Anche il regista, Shawn Levy è intervenuto accanto a Reynolds sul film: "Un film sicuramente ottimistico e pieno di speranza. Riguarda tutto questi personaggi così diversi che acquistano un potere e cambiano le loro vite".

"Non ci sono molti film che non sono basati su qualcos'altro - ha aggiunto Joe Keery, già star di Stranger Things - e quando ho letto il copione mi è piaciuto immediatamente, ed è invitante lavorare a qualcosa di nuovo e originale e avere una specie di controllo creativo. E' stato veramente un onore far parte del film e non vedo l'ora che il pubblico lo veda. Sarà magnifico, non vedo l'ora".

La sinossi del film recita: "Free Guy è un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un giocatore in background in un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della sua storia ... quella che si riscrive. Catapultato in un mondo in cui non ci sono limiti, è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo ... prima che sia troppo tardi".

Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale di Free Guy, la cui uscita nelle sale è programmata per il 3 luglio 2020. Del cast farà parte anche il regista Taika Waititi.