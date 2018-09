Free Guy: Ryan Reynolds protagonista del nuovo film di Shawn Levy

La 20th Century Fox ha comunicato che Ryan Reynolds sarà il protagonista di Free Guy, nuovo film di Shawn Levy che sarà ambientato nel mondo dei videogame.

La storia è incentrata su un cassiere di banca (Reynolds) che scopre di essere il personaggio secondario di una realtà parallela basata sui videogiochi, dove vive avventure ricche d'azione e violenza: i due universi stanno per entrare in contatto e lui è l'unico in grado di salvarli entrambi.

Vi ricordiamo che l'attore si trova attualmente a Taranto per le riprese di 6 Underground, nuovo film diretto da Michael Bay e prodotto da Netflix. Il film, ovviamente action, è basato su un'idea originale degli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, che saranno anche produttori esecutivi del progetto. I due hanno raggiunto fama mondiale per il loro irriverente lavoro sulle sceneggiature di Deadpool e Deadpool 2.

6 Underground rappresenta la prima collaborazione tra Skydance Media e Netflix per un lungometraggio ad alto budget, nonché il primo progetto Netflix sia per Bay che per Reynolds. Il cast includerà anche Dave Franco (The Disaster Artist), Manuel Garcia-Rulfo (I Magnifici Sette), Adria Arjona (Pacific Rim: La Rivolta) e Corey Hawkins (Kong: Skull Island). David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance produrranno il film insieme a Bay.

Molto presto Ryan Reynolds tornerà in azione nel live-action Detective Pikachu e dal 17 ottobre potrete rivederlo nella versione home video Superdotata di Deadpool 2, che includerà quasi venti minuti di scene inedite.